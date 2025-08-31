Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije donela je odluku ko će biti novi kapiten, s obzirom da je za Bogdana Bogdanovića Eurobasket završen.

Njegovu ulogu će preuzeti iskusni plejmejker Stefan Jović, stoji u saopštenju KSS.

- Kapitensku traku će u nastavku prvenstva nositi Stefan Jović - piše između ostalog u saopštenju KSS.

Povreda je bila jača, još od duela sa Portugalom postalo je jasno da Bogdan Bogdanović neće moći da bude uz tim do kraja, ali nada je tinjala, sve do danas. Utvrđena je našem kapitenu ruptura mišića zadnje loše koja mu neomogućava nastup do kraja Eurobasketa.

- U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapiјama u Sјedinjenim Američkim Državama kako bi se što pre oporavio - napisao je KSS u saopštenju

Novi kapiten naše reprezentacije, posle odlaska Bogdana Bogdanovića koji će lečenje nastaviti u Sjedinjenim Američkim Državama, biće Stefan Jović. On sada sigurno ima motiv više da osvoji zlato sa svojom reprezentacijom.

Stefan Jović podržao Bogdana Bogadanovića Foto: Printskrin

On se na Instagramu oglasio i stao uz Bogdana, te emotikonima poručio da će Srbija igrati za njega.

Sjajan gest novog kapitena Srbije.