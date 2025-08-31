Slušaj vest

Cela Srbija ostala je u šoku nakon potvrde da je kapiten naše reprezentacije Bogdan Bogdanović zbog rupture mišiča zadnje lože završio nastup na Eurobasketu već nakon drugog kola.

Srbija je u subotu, bez Bogdana, savladala Letoniju sa 84:80, a upravo na toj utakmici dogodila se nova povreda.

Naime, krilni centar Letonije Andrejas Gražulis, zbog povrede je završio Evropsko prvenstvo!

