Veliki problemi sa povredama na Eurobasketu 2025. godine.
NIJE SAMO BOGDAN BOGDANOVIĆ ZAVRŠIO EUROBASKET: Teška povreda još jednog košarkaša!
Cela Srbija ostala je u šoku nakon potvrde da je kapiten naše reprezentacije Bogdan Bogdanović zbog rupture mišiča zadnje lože završio nastup na Eurobasketu već nakon drugog kola.
Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Srbija je u subotu, bez Bogdana, savladala Letoniju sa 84:80, a upravo na toj utakmici dogodila se nova povreda.
Naime, krilni centar Letonije Andrejas Gražulis, zbog povrede je završio Evropsko prvenstvo!
