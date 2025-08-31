Slušaj vest

Kapiten Košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović oglasio se putem Instagrama nakon informacije da je zbog povrede završio Eurobasket.

Bogdanović je poželeo sreću saigračima u taboru Srbije uz poruku da se vide u finalu!

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Podsetimo, Bogdan je zbog rupture mićića zadnje lože morao da se povuče sa šampionata Evrope, što je KSS i potvrdio.

- Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja - stoji u saopštenju!

BONUS VIDEO: