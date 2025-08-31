Slušaj vest

Kapiten Košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović oglasio se putem Instagrama nakon informacije da je zbog povrede završio Eurobasket.

Bogdanović je poželeo sreću saigračima u taboru Srbije uz poruku da se vide u finalu!

Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Podsetimo, Bogdan je zbog rupture mićića zadnje lože morao da se povuče sa šampionata Evrope, što je KSS i potvrdio.

- Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja - stoji u saopštenju!

Ne propustiteEuroBasket 2025NIJE SAMO BOGDAN BOGDANOVIĆ ZAVRŠIO EUROBASKET: Teška povreda još jednog košarkaša!
Bogdan Bogdanović
EuroBasket 2025SRBIJA ĆE IGRATI ZA KAPITENA! Oglasio se Stefan Jović: Slika sve govori...
Eurobasket 2025, Nikola Jokić, Stefan Jović, Nikola Milutinov
EuroBasket 2025DA SE NAJEŽIŠ! KSS POSLAO EMOTIVNU PORUKU BOGDANU BOGDANOVIĆU: "Naš kapiten je uvek davao sve za Srbiju – srce, energiju, borbu i veru..."
Bogdan Bogdanović
EuroBasket 2025FIBA SE OGLASILA ZBOG BOGDANOVE POVREDE! Odmah su se obratili kapitenu Srbije, pogledajte šta su mu poručili!
Bogdan Bogdanović

BONUS VIDEO:

Svetislav Pešić vređao novinara Izvor: Kurir