Veliki maler zadesio je Košarkašku reprezentaciju Srbije već u drugom kolu Eurobasketa.

Srbija je lako izašla na kraj sa Portugalom, ali je na duže staze izgubila svog kapitena Bogdana Bogdanovića.

Zbog rupture mišića zadnje lože, Bogdan je morao da se povuče sa Eurobasketa, što je i potvrđeno:

- Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja - poručili su iz KSS-a.

Navijači Srbije su na Tviter izneli svoje mišljenje nakon vesti da je Bogdan okončao Evropsko prvenstvo....

