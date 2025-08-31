Slušaj vest

Veliki maler zadesio je Košarkašku reprezentaciju Srbije već u drugom kolu Eurobasketa

Srbija je lako izašla na kraj sa Portugalom, ali je na duže staze izgubila svog kapitena Bogdana Bogdanovića.

Bogdan Bogdanović vraća dres navijaču Foto: Printscreen / Arena sport

Zbog rupture mišića zadnje lože, Bogdan je morao da se povuče sa Eurobasketa, što je i potvrđeno:

- Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja - poručili su iz KSS-a.

Navijači Srbije su na Tviter izneli svoje mišljenje nakon vesti da je Bogdan okončao Evropsko prvenstvo....

Bogdan Bogdanović
Bogdan Bogdanović
Bogdan Bogdanović
Košarkaška reprezentacija Srbije, Eurobasket 2025

