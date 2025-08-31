Navijači Srbije i dalje ne mogu da veruju da se Bogdan Bogdanović povredio!
ludilo
NEZAPAMĆENI KOMENTARI! Tviter se "zapalio", Srbi se direktno obraćaju Bogdanu koji je odustao od Eurobasketa - kako dalje posle ovoga?
Slušaj vest
Veliki maler zadesio je Košarkašku reprezentaciju Srbije već u drugom kolu Eurobasketa.
Srbija je lako izašla na kraj sa Portugalom, ali je na duže staze izgubila svog kapitena Bogdana Bogdanovića.
Bogdan Bogdanović vraća dres navijaču Foto: Printscreen / Arena sport
Vidi galeriju
Zbog rupture mišića zadnje lože, Bogdan je morao da se povuče sa Eurobasketa, što je i potvrđeno:
- Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja - poručili su iz KSS-a.
Navijači Srbije su na Tviter izneli svoje mišljenje nakon vesti da je Bogdan okončao Evropsko prvenstvo....
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši