Povreda mišiča bila je kobna po Bogdana, koji se u međuvremenu oglasio i poželeo mnogo sreće svojim saigračima u taboru "orlova".

Srbija će u ponedeljak (20.15) izaći na megdan prvo Češkoj, a zatim u sredu, u direktnom okršaju za prvom mestu - i selekciji Turske (20.15).

Prvi plej Turske Šejn Larkin, smatra da je Srbija i dalje favorit za osvajanje zlatne medalje, iako će do kraja šampionata biti lišena pomoći Bogdanovića.

U intervjuu za "Meridian sport", Larkin je istakao da je Vasa Micić taj koji će odmeniti Bogdana u selekciji Srbije:

- Šanse su slične igrao on ili ne. Imamo mnogo samopouzdanja pred svaku utakmicu u koju ulazimo. Bogdanović je svakako jedan od najboljih igrača Srbije, dugo je u reprezentaciji i imao je mnogo uspeha sa nacionalnim timom, imao velike trenutke, pogađao velike šuteve. Njegovo odsustvo s terena ih očigledno pogađa, ali pogedajte taj satav! Sjajač igrač za sjajnim igračem. Definitivno da su malo slabiji, ali imaju mnogo momaka koji mogu da uskoče.

Zatvaranje vrata za Bogdanovića bi moglo da znači otvaranje za Vasilija Micića, koji se muči otkako je prvenstvo počelo:

- To je upravo ono što sam rekao. Bogdanović ispada, ali je tu je dvostruki MVP Evrolige, NBA igrač koji može uskočiti. Vasa će sada verovatno imati veću odgovornost u timu posle ispadanja Bogdanovića. On je sam po sebi sjajan igrač. Istina je da su malo drugačiji tipovi igrača, ali obojica su sjajni. Mi moramo ostati fokusirani i zadržati smirenost, izaći s istim žarom – nebitno da li je Bogdanović u timu ili nije - rekao je Larkin.

Podsetimo, Turska kao i Srbija, ima učinak od 3-0 u grupi "A" na ovogodišnjem Eurobasketu.

