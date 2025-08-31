Selektor Srbije Svetislav Pešić doneo važnu odluku pred nastavak Eurobasketa.
NAKON VESTI DA SE BOGDAN BOGDANOVIĆ POVUKAO: Svetislav Pešić doneo najnoviju odluku u jeku Eurobasketa!
Selektor Košarkaške reprezentacije SrbijeSvetislav Pešić, nakon povrede Bogdana Bogdanovića i informacije da je kapiten "orlova" završio sa daljim takmičenjem na Eurobasketu, a u susret Češkoj (ponedeljak 20.15) - doneo je najnoviju odluku!
Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Naime, kako su preneli mediji, Pešić je odlučio da u nedelju otkaže timski trening!
Igrači će moći da rade individualno, ali je naš selektor odlučio da ih dodatno oslobodi obaveza i odmori ih uoči dva preostala kola u grupi "A" na Eurobasketu protiv Češke i Turske u sredu od 20.15.
