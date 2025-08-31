Slušaj vest

Španci su bukvalno uništtili nedoraslog rivala koji se na Eurobasketu našao samo zato što je jedan od domaćina.

Najefikasniji u ekipi višestrukog šampiona Evrope, bila su braća Hernangomez. Vili je bio aktivniji sa 19 poena i osam skokova, dok je Huančo brojao do devet uz četiri uhvaćene lopte. Pomoć su imali od Santjaga Juste, koji je imao 12 koševa.

Što se domaćina turnira tiče, najbolji je bio naturalizovani igrač, Derel Vilis, koji se upisao sa 16 pogodaka, uz još šest skokova..

Španci su tako posle početnog poraza od Gruzije upisali i drugu pobedu i slede im mečevi sa najvećim rivalima u grupi Italijom i Grčkom.

Kipar je ubedljivo poslednji sa sva tri poraza.