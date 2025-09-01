Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa Češkom u utakmici 4. kola grupe A na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Srbija je do sada upisala sve tri pobede na Evrobasketu, a  oslabljena Češka zabeležila sva tri poraza.

Orlovi su veliki favoriti na ovom meču i sve ubedljive pobede izabranika Svetislava Pešića bilo bi prvorazredno iznenađenje.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "RTS-a" i "Arene sporta", a sva dešavanja u Rigi pre za vreme i posle meča na našem sajtu.

