PEŠIĆEVI ORLOVI JURE I ČETVRTU POBEDU NA EUROBASKETU: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija- Češka
Srbija je do sada upisala sve tri pobede na Evrobasketu, a oslabljena Češka zabeležila sva tri poraza.
Orlovi su veliki favoriti na ovom meču i sve ubedljive pobede izabranika Svetislava Pešića bilo bi prvorazredno iznenađenje.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "RTS-a" i "Arene sporta", a sva dešavanja u Rigi pre za vreme i posle meča na našem sajtu.
