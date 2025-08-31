Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije krenula je rezultatski dobro na ovogodišnjem Eurobasketu, ali to se nije moglo reći i za pojedine igrače.

Srbija je trenutno na učinku od 3-0 i u ponedeljak od 20.15 će izaći na megdan Česima.

Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dan pred okršaj sa Češkom, Svetislav Pešić je otkazao timski trening, ali to nije omelo Vasu Micića da radi individualno. Imao je Vasa mnogo grešaka u prve tri utakmice, a nervoza koju je pokazao protiv Portugala, zavrinula je sve.

Micić je čvrsto rešio da se što pre vrati u formu, a zajedno sa Vasom, individualni trening odradio je i Vanja Marinković.

