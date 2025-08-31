Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije krenula je rezultatski dobro na ovogodišnjem Eurobasketu, ali to se nije moglo reći i za pojedine igrače.

Srbija je trenutno na učinku od 3-0 i u ponedeljak od 20.15 će izaći na megdan Česima.

Dan pred okršaj sa Češkom, Svetislav Pešić je otkazao timski trening, ali to nije omelo Vasu Micića da radi individualno. Imao je Vasa mnogo grešaka u prve tri utakmice, a nervoza koju je pokazao protiv Portugala, zavrinula je sve.

Micić je čvrsto rešio da se što pre vrati u formu, a zajedno sa Vasom, individualni trening odradio je i Vanja Marinković.

