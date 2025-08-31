Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović se zbog povrede oprostio od daljeg učešča na Eurobasketu.
SNIMAK KOJI ĆE VAS RASPLAKATI: Ovako se Bogdanović oprostio od saigrača u Rigi - teške scene! (VIDEO)
Srbija tuguje - Bogdan Bogdanović je okončao svoj put ka, svi se nadaju, zlatnoj medalji za našu reprezentaciju na Eurobasketu ovoga leta.
Bogdanović je doživeo rupturu mišića i za njega je Evropsko prvenstvo završeno!
Susret Bogdanovića i Dončića u Beogradskoj areni. Foto: KSS
Zato je morao da napusti Rigu, kako bi što pre mogao da se oporavi. Večeras je došlo vreme za rastanak, koji je sigurno bio mnogo emotivan i težak, jer ovo niko nije želeo da vidi…
Izašli su mnogi ispred hotela reprezentacije i ispratili su Bogdana sve do kombija, kojim će put aerodroma.
