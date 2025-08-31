Slušaj vest

Azuri su ovaj dobili pre svega zbog odličnog procenta šuta, a za to BiH nije imala adekvatan odgovor.

Utakmica je prelomljena u trećoj deonici kada je usledila velika serija Italije 2:15, posle koje se Bosna nije oporavila.

Pokušali su Jusuf Nurkić i ekipa da pred kraj poslednjeg kvartala ponovo naprave prevagu na svoju stranu serijom 13-3, koju je predvodio upravo NBA centar sa sedam poena, ali je bilo uzaludno.

Najbolji igrač BiH je bio Nurkić sa dabl-dabl učinkom od 21. poena i deset skokova, a pratili su ga Amar Alibegović sa 12 poena i Džon Roberson sa 13 pogodaka.

Na drugoj strani je predvodnik bio Simone Fontekio koji je imao izvanrednu partiju od 39 poena i osam skokova. Iza njega su ostali Darijus Tompson i Mateo Spisu sa 14.

Posle ovog meča,Italija ima učinak 2-1 i sledeći meč igra protiv Španije, dok BiH igra sa Grčkom uz činak 1-2.