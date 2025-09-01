Slušaj vest

Novak je rutinski savladao Jana-Lenarda Štrufa na US Openu (6:3, 6:3, 6:2), plasirao se u četvrtfinale gde će igrati protiv Tejlora Frica, a na konferenciji za medije govorio je o Bogdanu Bogdanoviću i njegovoj povredi.

- Onog trenutka kada sam pročitao da se povredio, odmah sam kontaktirao sa njim. Rekao mi je da oseća da će biti dobro i da nije ništa strašno, ali sam posle video da nažalost neće igrati. Ponovo sam ga pozvao i rekao mi je da je, nažalost, ozbiljnija povreda u pitanju. Dao sam neke predloge, načine na koje možda može sebi da ubrza oporavak, ali izgleda da to ne može ovoga puta da pomogne - rekao je Novak, pa dodao:

- On mi je verovatno najdraži naš košarkaš, imamo lep i prijateljski odnos. Kapiten je, svi ga volimo, ogromna podrška za njega i za sve momke, naravno. Znajući kakav je, verovatno se pojeo u ovoj situaciji što ne može da bude na parketu. S druge strane, verujem da će dati preko potrebnu moralnu, psihološku i mentorsku podršku svim ostalim košarkašima, pogotovo mladima, koji su u reprezentaciji i bore se za medalju.

Emotivna poruka KSS

Košarkaški savez Srbije poslao je emotivnu poruku Bogdanoviću posle povrede.

- Naš kapiten je uvek davao sve za Srbiju – srce, energiju, borbu i veru. Sada je red na nas da pokažemo isto – da igramo do poslednjeg daha, za njega i za našu zemlju.

Bogdane, tvoja snaga, hrabrost i vođstvo ostaju na terenu kroz svakog od nas - stoji u objavi KSS na Instagramu.

Bogdan poželeo sreću

Bogdanović je završio Eurobasket, ali je poželeo sreću svojim saigračima.

- Srećno momci! Vidimo se u finalu - napisao je on na Instagramu.

