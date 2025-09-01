Bukmejkeri su jasni - Srbija je veliki favorit protiv Češke
"ORLOVI" I BEZ BOGDANA APSOLUTNI FAVORITI! Kladionice objavile kvote za meč Srbija - Češka: Sve sem ubedljive pobede Pešićeve čete je apsolutna senzacija!
Košarkaši Srbije u ponedeljak od 20.15 igraju meč četvrtog kola grupne faze Eurobasketa 2025 protiv selekcije Češke.
"Orlovi" se suočavaju sa velikim problemom, pošto do kraja turnira za Srbiju neće igrati kapiten Bogdan Bogdanović.
Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
I pored toga, pobeda protiv Čeha se ne dovodi u pitanje, te su kladionice objavile kvote prema kojima je Pešićeva četa apsolutni favorit. Kvota na pobedu Srbije je 1,01 dok je na trijumf Češke čak 15! Takođe, veruje se da će Srbija ubedljivo savladati svog rivala, pa je granica na hendikep 25,5.
Šta vi mislite, da li će i ako hoće, sa kojom razlikom će, Srbija savladati Češku? Pišite nam u komentarima...
