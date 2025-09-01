Slušaj vest

Košarkaši Srbije u ponedeljak od 20.15 igraju meč četvrtog kola grupne faze Eurobasketa 2025 protiv selekcije Češke.

"Orlovi" se suočavaju sa velikim problemom, pošto do kraja turnira za Srbiju neće igrati kapiten Bogdan Bogdanović.

Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

I pored toga, pobeda protiv Čeha se ne dovodi u pitanje, te su kladionice objavile kvote prema kojima je Pešićeva četa apsolutni favorit. Kvota na pobedu Srbije je 1,01 dok je na trijumf Češke čak 15! Takođe, veruje se da će Srbija ubedljivo savladati svog rivala, pa je granica na hendikep 25,5.

Šta vi mislite, da li će i ako hoće, sa kojom razlikom će, Srbija savladati Češku? Pišite nam u komentarima...

Ne propustiteEuroBasket 2025"ČIM SAM PROČITAO DA SE POVREDIO, POZVAO SAM BOGDANA! REKAO MI JE..." Đoković otkrio detalje razgovora sa Bogdanovićem: "Dao sam neke predloge! Nažalost..."
whatsapp-image-20230912-at-20.41.58.jpg
EuroBasket 2025MARKO, TI SI TAJ!
profimedia-1032480645.jpg
EuroBasket 2025SNIMAK KOJI ĆE VAS RASPLAKATI: Ovako se Bogdanović oprostio od saigrača u Rigi - teške scene! (VIDEO)
Bogdan Bogdanović
EuroBasket 2025VASO, BRAVO: Micić nakon loših partija, ovim potezom oduševio celu Srbiju! (VIDEO)
Vasa Micić, Eurobasket 2025

 BONUS VIDEO:

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1