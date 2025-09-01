Slušaj vest

Košarkaši Srbije vezali su tri uzastopne poruke na početku Evropskog prvenstva, i od samog starta takmičenja upravo Orlovima pripada uloga glavnog favorita za osvajanje zlatne medalje.

Nakon demoliranja Estonije u prvoj utakmici kvota na Orlove je pala na 1.90, međutim, stvari su sada potpuno drugačije.

Razlog je poznat celom svetu, Srbija svoj pohod ka zlatnoj medalji nastavlja bez kapitena Bogdana Bogdanovića, jer, na veliku žalost svih navijača u Srbiji, crne slutnje su se obistinile...

Svi smo se nadali da će Bogdan moći da nastavi takmičenje, međutim, povreda zadnje lože je učinila svoje, a o tome koliko je ovo težak udarac za našu reprezentaciju suvišno je pričati.

To znaju i bukmejkeri, pa je sada kvota da Srbija osvaja zlato na Eurobasketu znatno veća - 2.65. Na drugom mestu nalazi se selekcija Nemačke (3.40), dok je treći favorit za osvajanje Evropskog prvenstva reprezentacija Francuske (9.50).

Kako se povredio Bogdan?

Bogdanović se povredio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Portugalom, koji je naš tim dobio rezultatom 80:69.

Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za zadnju ložu, a onda je sa bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.

Bogdanović je tako na Evropskom prvenstvu odigrao samo utakmicu protiv Estonije na kojoj je zabeležio 11 poena uz sedam asistencija, kao i poluvreme protiv Portugala gde je upisao sedam koševa.

Biće teško u nastavku bez Bogdana, ali nema sumnje da će ovo biti i motiv više sa Jokića i ekipu da donesu radost sebi, navijačima, ali i svom kapitenu.