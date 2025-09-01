Slušaj vest
Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Estonci su definitivno broj jedan kada govorimo o navijanju, strasti, podršci svom timu... Međutim, blizu su im i domaćini Eurobasketa Letonci. Zajedničko za njih je što sve ostaje u granicama fer-pleja, maksimalno poštuju sve druge navijače i uživaju u velikim količinama alkohola.

Kada dođe do ovog poslednjeg imamo i zanimljive scene.

Navijači Letonije na Eurobasketu Foto: Kurir Sport

Grupa letonskih navijača sa bubnjevima tu je od prvog meča reprezentacije. A, kada nemaju udaraljku za bubanj kreće snalaženje. Ovo je iz kategorije „genijalnih“.

Letonski navijač je skinuo patiku i počeo da udara u bubanj.

Pogledajte te scene:

Letonski navijači udaraju bubanj Izvor: Kurir televizija

Letonci su nam inače „kukali“ kako nisu mogli da kupe ulaznice u meri u kojoj su želeli zbog drugih reprezentacija i specifičnog vida prodaje. Pa smo tako na utakmici Letonija – Estonija imali više gostujućih navijača. Domaćinima nije bilo pravo, ali... Zato dominiraju kada je reč o bubnjarima.

Ne propustiteEuroBasket 2025SRBIJA MENJA IGRU NA EUROBASKETU! Izgledaćemo drugačije: Jedna linija tima dobija novu ulogu, ovo je detaljna analiza!
Nikola Jović i Nikola Jokić
EuroBasket 2025OGLASIO SE KOŠARKAŠ KOJI JE SRAMNIM POTEZOM NA EUROBASKETU RAZBESNEO ČITAV SVET: Odmah je spomenuo Dončića, evo zbog čega mu je posebno žao!
profimedia-1032688050.jpg
EuroBasket 2025ŠOKANTAN PREOKRET POSLE BOGDANOVE POVREDE! SRBIJA JE I DALJE GLAVNI FAVORIT NA EUROBASKETU, ALI... Stručnjaci više ne veruju toliko Orlovima!
profimedia-1030604618.jpg
EuroBasket 2025ĐANMARKO POCEKO PRIPREMA TAKTIKU ZA SRBIJU! Selektor Italije isključen na meču protiv Bosne i Hercegovine: Ovo nam je, nažalost, poznato...
Đanmarko Poceko, Eurobasket 2025

 BONUS VIDEO:

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1