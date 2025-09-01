Slušaj vest

Estonci su definitivno broj jedan kada govorimo o navijanju, strasti, podršci svom timu... Međutim, blizu su im i domaćini Eurobasketa Letonci. Zajedničko za njih je što sve ostaje u granicama fer-pleja, maksimalno poštuju sve druge navijače i uživaju u velikim količinama alkohola.

Kada dođe do ovog poslednjeg imamo i zanimljive scene.

Grupa letonskih navijača sa bubnjevima tu je od prvog meča reprezentacije. A, kada nemaju udaraljku za bubanj kreće snalaženje. Ovo je iz kategorije „genijalnih“.

Letonski navijač je skinuo patiku i počeo da udara u bubanj.

Pogledajte te scene:

Letonci su nam inače „kukali“ kako nisu mogli da kupe ulaznice u meri u kojoj su želeli zbog drugih reprezentacija i specifičnog vida prodaje. Pa smo tako na utakmici Letonija – Estonija imali više gostujućih navijača. Domaćinima nije bilo pravo, ali... Zato dominiraju kada je reč o bubnjarima.

