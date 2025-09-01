Slušaj vest

Fudbaleri Srbije će 6. septembra u Rigi protiv Letonije igrati treću utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a u istom gradu Svetislav Pešić i njegovi igrači igraju na šampionatu starog kontinenta.

Uoči okupljanja fudbalera u Staroj Pazovi i početka mini priprema pred odlazak u Letoniju, Piksi je odgovarao na pitanja novinara, a jedno se odnosilo upravo na košarkaško Evropsko prvenstvo.

Selektor je poručio da verovatno neće biti vremena za posetu Pešiću i košarkašima, ali im je poslao lepu poruku.

- Vrlo rado, čak smo i zvanično dobili poziv. Mislim da će biti malo teže, jer izgleda da će nam se termini poklopiti. Naša utakmica je u 16h, nije večernja utakmica, mi smo svim srcem uz naše košarkaše. Navijamo za njih, gledao sam sve tri utakmice. Dobro guraju, žao mi je Bogdana što se povredio, veliki peh za našu reprezentaciju.

Dragan Stojkovic Piksi na konferenciji pred odlazak Letoniju Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Podsetimo, nakon utakmice protiv Letonije, Srbija će u Beogradu 9. septembra igrati protiv Engleske.

Kada je reč o košarkci, Srbija će grupnu fazu završiti utakmicama protiv Češke i Turske, nakon čega sledi naredna faza takmičenja.

Dragan Stojkovic Piksi na konferenciji
Nikola Jović i Nikola Jokić
profimedia-1032688050.jpg
profimedia-1030604618.jpg

Bonus video:

Nikola Jokić povredio lakat na meču Srbija - Letonija Izvor: Arena premium