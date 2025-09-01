Slušaj vest

Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Centar Rige – odjekuju srpska muzika. Dvorana „Riga arena“ odjekuje srpska muzika. Dobrodošli na Evropsko prvenstvo u košarci u Letoniji.

Kada su krenuli taktovi pesme Nedeljka Bajića Baje za vreme zagravanja košarkaša Srbije bilo nam je jasno da je to njihov izbor. Obzirom da svaki tim ima pravo na po jednu pesmu... Sada je već postala praksa da košarkaši i košarkašice Srbije biraju „koktel ljubavi“.

Pogledajte:

Tako da to ne može da se smatra nekim iznenađenjem, ali druga scena – može. Maja Berović u centru Rige.

Odjekuje ceo stari grad. Nikome nije jasno šta se dešava i odakle dolaze ti stihovi? Pojavljuje se u jednom momentu iz manje uličice „pijani autobus“ (voze ga uz pomoć pedala gosti) i odatle grme te pesme...

Pogledajte:

Muzički autobus u Rigi Izvor: Kurir

Par ulica dalje opet pesma. I to toliko poznata... Pa da, liči na „Hej, Sloveni“, ali verovatno je reč o himni Poljske ili nečemu drugom što liči na to.

Pogledajte:

Dobro poznata melodija u Rigi Izvor: Kurir

Momenti kada muzika preuzme reč u odnosu na košarku.

Ne propustiteEuroBasket 2025SRBIJA MENJA IGRU NA EUROBASKETU! Izgledaćemo drugačije: Jedna linija tima dobija novu ulogu, ovo je detaljna analiza!
Nikola Jović i Nikola Jokić
EuroBasket 2025OGLASIO SE KOŠARKAŠ KOJI JE SRAMNIM POTEZOM NA EUROBASKETU RAZBESNEO ČITAV SVET: Odmah je spomenuo Dončića, evo zbog čega mu je posebno žao!
profimedia-1032688050.jpg
EuroBasket 2025ŠOKANTAN PREOKRET POSLE BOGDANOVE POVREDE! SRBIJA JE I DALJE GLAVNI FAVORIT NA EUROBASKETU, ALI... Stručnjaci više ne veruju toliko Orlovima!
profimedia-1030604618.jpg
EuroBasket 2025"ORLOVI" I BEZ BOGDANA APSOLUTNI FAVORITI! Kladionice objavile kvote za meč Srbija - Češka: Sve sem ubedljive pobede Pešićeve čete je apsolutna senzacija!
Košarkaška reprezentacija Srbije

Bonus video:

Nikola Jokić povredio lakat na meču Srbija - Letonija Izvor: Arena premium