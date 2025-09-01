Slušaj vest

Foto: Kurir

Centar Rige – odjekuju srpska muzika. Dvorana „Riga arena“ odjekuje srpska muzika. Dobrodošli na Evropsko prvenstvo u košarci u Letoniji.

Kada su krenuli taktovi pesme Nedeljka Bajića Baje za vreme zagravanja košarkaša Srbije bilo nam je jasno da je to njihov izbor. Obzirom da svaki tim ima pravo na po jednu pesmu... Sada je već postala praksa da košarkaši i košarkašice Srbije biraju „koktel ljubavi“.

Pogledajte:

Tako da to ne može da se smatra nekim iznenađenjem, ali druga scena – može. Maja Berović u centru Rige.

Odjekuje ceo stari grad. Nikome nije jasno šta se dešava i odakle dolaze ti stihovi? Pojavljuje se u jednom momentu iz manje uličice „pijani autobus“ (voze ga uz pomoć pedala gosti) i odatle grme te pesme...

Pogledajte:

Muzički autobus u Rigi Izvor: Kurir

Par ulica dalje opet pesma. I to toliko poznata... Pa da, liči na „Hej, Sloveni“, ali verovatno je reč o himni Poljske ili nečemu drugom što liči na to.

Pogledajte:

Dobro poznata melodija u Rigi Izvor: Kurir

Momenti kada muzika preuzme reč u odnosu na košarku.

Bonus video: