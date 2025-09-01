Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Turske savladala je selekciju Estonije sa 84:64 u meču četvrtog kola grupe "A" na Eurobasketu.

To sada znači da, ukoliko Srbija savlada Češku (ponedeljak 20.15), "orlovi" će u direktnom okršaju sa Turskom igrati za prvo mesto u grupi i lakši raspored u nokaut fazi - barem na papiru. Srbija i Turska svoj meč igraju u sredu od 20.15!

Posle meča sa Estoncima na konferenciji za medije govorio je selektor Turske Ergin Ataman:

- Važan meč za nas da obezbedimo jedno od prva dva mesta u grupi. Estonija je igrala povremeno agresivno, ali smo uspevali da napravimo perfektnu defanzivu sa vremena na vreme. U drugom poluvrmenu smo dobro koristili Alperena Šenguna pod košem, kao i Adema Bonu. I drugi momci su pokazali sjajnu igru, a i drugima smo pokazali šta nam je to glavni cilj.

Sledeći meč je protiv Srbije, šta će biti prednosti Turske? Evo kako to vidi Ataman.

- Oba tima imaju isti potencijal, naravno Srbija ima sjajan roster, ali i mi smo pokazali u ova četiri meča naš roster i da nam je košarka odlična. Teška utakmica za prvu poziciju u grupi - rekao je Ataman.

Ima li Ataman poseban plan za Jokića?

- Nikola je drugačiji igrač, ima više potencijala pod košem, upoznati smo sa tim. Odgovorićemo na isti način, ali ne samo Jokić, oni imaju potencijal i na poziciji bekova. Imaju iskusne igrače kao Micića, Jovića, Gudurića, igraju dobro i organizovano. Biće drugačije nego danas. Oba tima će pokušati da igraju na visokom nivou, nećemo da radimo ništa posebno sa Jokićem. Igraćemo uobičajenu odbranu.

Vratio se na meč sa Estoncima nakratko Ataman.

- Mislim da broj "nula" ima sjajan potencijal, mlad je, ima potencijal za visok nivo. I drugi igrači su se borili. Ništa specijalno, ali radili su kao tim, imaju potencijal i talenat, posebno broj "nula".

