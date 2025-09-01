LETONIJA - PORTUGAL: Domaćin gazi, Porzingis se razgoropadio!
Košarkaši Letonije sastaju se Portugalom u utakmici 4. kola grupe A na Eurobasketu u Rigi.
Utakmica počinje u 17 časova.
Poluvreme 50:28
Fantastična druga četvrtina Letonije, primili su samo 7 poena. Razgoropadio se najboljih igrač domaćina Kristaps Porzingis koji je postigao već 17 poena za poluvreme. Letonija je zategla odbranu, a rafalnom paljbom zatrpala koš rivala.
Prva četvrtina 23:21
Tvrda utakmica u Rigi. Letonija vodi od samog starta utakmice. Domaćin je imao +9 u 5.minutu 15:6, ali je Portugal uhvatio priključak krajem prve četvrtine i trojkom stigao na svega poen zaostatka
Borba za treće mesto
Deluje da će pobednik ovog meča zauzeti treće mesto u grupi A. Letonija je do sada pobedila Estoniju, a poražena od Turske i Srbije Portugal je takođe poražen od ova dva rivala, a savladao je Češku na otvaranju Eurobasketu. U polsednjem kolu Letonija igra sa Češkom, a Portugal sa Estonijom