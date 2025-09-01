Slušaj vest

Nemačka je zadržala maksimalan učinak i sa sve četiri pobede blizu je prvog mesta u grupi.

Panceri" su u dosadašnjem delu Evrobasketa upisali sve pobede, a posebno je upečatljivo da su na svakoj utakmici ubacili preko 100 poena. Crnogorci su prošli sa 106, Šveđani sa 105, Litvanci sa 107, a Britanci sa čak 120 primljenih poena.

Blistao je i danas Denis Šruder sa 19 poena, ali ga je poeneterski nadmašio Tristan da Silva koji je bio najefikasniji igrač utakmice sa 25 postignuta poena.Dabl-dabl učinak ostvario je Franc Vagner sa 18 poena i 10 skokova.

U selekciji Velike Britanije bolji od ostalih Majls Hison i Patrik Vilan sa po 11 poena.

Velika Britanija je poslednja bez pobede i po sve mu sudeći završiće takmičenje već posle grupne faze.

U derbiju dana od 19. 30 časova sastaju se Finska i Litvanija.

U poslednjem kolu u sredu sastaju se Crna Gora - Velika Britanija, Litvanija - Švedska i Nemačka - Finska.