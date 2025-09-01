svašta je tu bilo

Selektor Turske Ergin Ataman, kao i naš Svetislav Pešić, već duže vremena su na klupama ove dve reprezentacije, a njihov verbalni okršaj u kvalifikacijama za Mundobasket 2023. godine ostao je upamćen do dan danas!

Bilo je to u dvorani "Aleksandar Nikolić", kada je Srbija nakon velike drame pobedila Tursku.

Tokom treće četvrtine selektor Srbije Svetislav Pešić protestovao je kod glavnog sudije što je razbesnelo selektora Turske te je uputio nekoliko reči ka srpskoj klupi.

Međutim ni popularni Kari mu tada nije ostao dužan...

Pogledajte taj momenat:

