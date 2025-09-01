Slušaj vest

Košarkaši Srbije u ponedeljak od 20.15 igraju meč četvrtog kola grupe "A" na Eurobasketu, a ukoliko savladaju Čehe, "orlovi" će u meču sa Turskom igrati za prvo mesto pred nastavak takmičenja u nokaut fazi.

Selektor Turske Ergin Ataman, kao i naš Svetislav Pešić, već duže vremena su na klupama ove dve reprezentacije, a njihov verbalni okršaj u kvalifikacijama za Mundobasket 2023. godine ostao je upamćen do dan danas!

Svetislav Pešić na turniru u Nemačkoj Foto: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Bilo je to u dvorani "Aleksandar Nikolić", kada je Srbija nakon velike drame pobedila Tursku.

Tokom treće četvrtine selektor Srbije Svetislav Pešić protestovao je kod glavnog sudije što je razbesnelo selektora Turske te je uputio nekoliko reči ka srpskoj klupi.

Ataman pravi haos Izvor: Kurir

Međutim ni popularni Kari mu tada nije ostao dužan...

Pogledajte taj momenat:

