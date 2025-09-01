Uoči utakmice izveštač Kurira iz Rige snimio je postere koje su navijači Srbije lepili po Rigi
EuroBasket 2025
"U PARIZU BILI SMO BLIZU, A ZA RIGU NEMAMO BRIGU": Navijači Srbije oblepili Rigu hit posterima! Ne zna se koji je jači!
Slušaj vest
Navijači Srbije u velikom broju prate nastupe reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Rigu.
Foto: Kurir
Tako će biti i u utakmici protiv Češke koji je na programu od 20.15.
Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA
Vidi galeriju
Uoči utakmice izveštač Kurira iz Rige snimio je postere koje su navijači Srbije lepili po Rigi.
"U Parizu bili smo blizu, a za Rigu nemamo brigu", jedna je od poruka koja se nalazi uz crteže košarkaša.
Eurobasket 2025, Posteri, Riga Foto: Kurir Sport
Na drugom posteru je Svetislav Pešić, uz poruku "Svi za jednog, jedan za svi".
Eurobasket 2025, Posteri, Riga Foto: Kurir Sport
Tu je i obrada Marvelovih junaka, a na crtežima su Nikola Jokić, Aleksa Avramović, Nikola Jović i Bogdan Bogdanović.
Eurobasket 2025, Posteri, Riga Foto: Kurir Sport
Reaguj
Komentariši