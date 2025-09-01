Slušaj vest

Navijači Srbije u velikom broju prate nastupe reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Rigu.

Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

 Tako će biti i u utakmici protiv Češke koji je na programu od 20.15.

Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA

 Uoči utakmice izveštač Kurira iz Rige snimio je postere koje su navijači Srbije lepili po Rigi.

"U Parizu bili smo blizu, a za Rigu nemamo brigu", jedna je od poruka koja se nalazi uz crteže košarkaša.

Eurobasket 2025, Posteri, Riga
Eurobasket 2025, Posteri, Riga Foto: Kurir Sport

Na drugom posteru je Svetislav Pešić, uz poruku "Svi za jednog, jedan za svi".

Eurobasket 2025, Posteri, Riga
Eurobasket 2025, Posteri, Riga Foto: Kurir Sport

Tu je i obrada Marvelovih junaka, a na crtežima su Nikola Jokić, Aleksa Avramović, Nikola Jović i Bogdan Bogdanović.

Eurobasket 2025, Posteri, Riga
Eurobasket 2025, Posteri, Riga Foto: Kurir Sport

Svetislav Pešić
Eurobasket 2025.jpg
latvia-serbia-25346.JPG
Svetislav Pešić Košarkaška reprezentacija Srbije Eurobasket 2025

