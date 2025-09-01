Slušaj vest

Srbija je tako zabeležila i četvrtu uzastopnu pobedu na Eurobasketu i protiv Turske u sredu boriće se za prvo mesto u grupi.

Svoje impresije posle nove pobede "Orlova" izneo je selektor Srbije Svetislav Pešić.

"Četvrta utakmica i važna pobeda i kao uvek na turniru je važno da se napreduje u nekim stvarima u našem konceptu napada i odbrane da vidimo kako možemo da igramo sa nekim drugim rosterom uključujuči Vasu da vidimo kako možemo da unapredimo stvari u napadu, da probamo da odbranimo neke pikenrol situacije. Teško je igrati sa Češkom jer su mlada i ambiicozna ekipa koja stvara dobre mečap momente i svaki igrač Češke je spreman da šutira i napada obruč da kreira ekstra pas za šut za tri poena. Ovo je utakmica manje i spremamo se za sledeću", rekao je Pešič.

Šta se desilo sa Vasom?

"Dobro je", rekao je Pešić.

Da li je igra sa dva centra bila priprema za Tursku?

""Igrali smo to na Olimpijskim igrama i to nije ništa novo. Treba bolje da kontrolišemo skok. Treba nam više mesa u reketu. Što se tiče utakmice sa Turskom to je velika utakmica. Možda jedna od jačih pred početak kvalifikacionih utakmica koje nas i Turke očekuju jer oni igraju dosta dobro u kontinuitetu. Nema tu iznenađenja. To je najbolja ekipa u istoriji Turske ne računajući Turkoglua i NBA igrače sa Tanjevićem na klupi. Ova ekipa što se sklopila je zdrava, imaju pun roster, imaju tri visoka centra, imaju šutere i ekipa su koja je ozbiljan kandidat za medalje. Koje medalje, to će se videti".

Kako je izgledao rastanak sa Bogdanovićem i da li su promenile ambicije?

"Koje ambicije? U kom smislu? Gde mi smemo da menjamo ambicije, bili bi streljani odmah rekao je Pešić kroz smeh i nastavio:

Znamo odakle dolazimo. Mi smo mi. Ambicije se ne menjaju sa Bogdanom ili bez njega. Prvo Turska pa da vidimo šta ćemo dalje. Velika očekivanja nisu uvek dobra. I realni ciljevi su teško ostvarivi. Što se tiče Bogdana svaki rastanak je emotivan, težak, ali to je sport takve stvari se dešavaju. Voleli bi da se ponovo vidimo, ali to zavisi od rehabiltacije u njegovom klubu"

Da li se nešto promenilo odlaskom kapitena?

"Kod nas se ništa nije promenilo. Igrači su se povezali veoma dobro i sve je dobro. Mi treniramo koliko možemo da se unapredimo kroz trening. Mi treniramo međuljudske odnose. IMamo momke kao što je Tristan i mi smo svi srećni što je među nama i sve je malo drugačije nego što je doživljavao pre toga. Treba pomoći igračima ne samo u smislu igre već i ukupnog ponašanja. Atmosfera i pravljenje energije je posao za sve. Jokić je zadužen kao i Tristan. Ne bih sada da produžavam priču, Vanja je ušao kasno jer ga je trener zaboravio ili imao druge planove u glavi i onda on uđe i polomi se, da primer ostalim igračima jer je mnogo važno da svako razume svoju ulogu u timu. Tim je iznad svih nas i dužni smo da se tako i ponašamo pa sada treba tako nastaviti. Ima još teških utakmica koje naš očekuju i mi moramo da budemo složni i jaki jer je to garancija uspeha. Trenirati šut i sisteme i odbarne je važno ali je važno i trenirati međuljudske odnose, jer je važno da se oni razumeju i privatno i službeno", obajsnio je Pešić.