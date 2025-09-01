Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije sastaje sa Češkom u utakmici 4. kola grupe A na Evropskom prvenstvu.

Srbija vodi ubedljivo od starta, a krajem prve četvrtine u igru je ušao Vasa Micić.

Micić je pozdravljen ovacijama srpskih navijača u dvorani. 

Halom se orilo " Vaso, Vaso"

Navijači Srbije očigledno su prepoznali momenat i nakon povrede Bogdana Bogdanovića podržali srpskog plejmejkera koji izlazi iz povrede.

Micić je na to odgovorio na najbolji način, poenima odmah po ulasku u igru. Do poluvremena je upisao već 7 poena.

Svi znaju koliko je Micić važan igrač za Srbiju i da se od njega očekuje da u odsustvu kapitena preuzme lidersku ulogu.

