Košarkaši Srbije sastaju se Češkom u utakmici 4. kola grupe A na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Pitanje pobednika se ne postavlja nijednog momenta, ali neverovatni pehovi su zadesili našu reprezentaciju.

Bogdan Bogdanović se povredio, Nikola Jokić je nezgodno pao protov Letonaca, a Nikola Jović je protiv Češke krvav napustio teren

Sada je na parketu završio i Vasa Micić. On  je dobio je udarac laktom u predelu grudi i morao da napusti igru.

Ostaje samo da se nadamo da nije ništa ozbiljno.

Micić je ušao u igru krajem prve četvrtine pozdravljen ovacijama srpskih navijača u dvorani.

Halom se orilo " Vaso, Vaso"

Navijači Srbije očigledno su prepoznali momenat i nakon povrede Bogdana Bogdanovića podržali srpskog plejmejkera koji izlazi iz povrede.

povreda Vasilija Micića Izvor: Arena 1 Premium