Slušaj vest

Pitanje pobednika se ne postavlja nijednog momenta, ali neverovatni pehovi su zadesili našu reprezentaciju.

Bogdan Bogdanović se povredio, Nikola Jokić je nezgodno pao protov Letonaca, a Nikola Jović je protiv Češke krvav napustio teren

Sada je na parketu završio i Vasa Micić. On je dobio je udarac laktom u predelu grudi i morao da napusti igru.

Ostaje samo da se nadamo da nije ništa ozbiljno.

Halom se orilo " Vaso, Vaso"

Navijači Srbije očigledno su prepoznali momenat i nakon povrede Bogdana Bogdanovića podržali srpskog plejmejkera koji izlazi iz povrede.