Vasa Micić morao van terena
EUROBASKET 2025
ŠTA SE OVO DEŠAVA? I VASA MICIĆ MORAO VAN TERENA: Neverovatni pehovi za Srbiju na Eurobasketu!
Slušaj vest
Pitanje pobednika se ne postavlja nijednog momenta, ali neverovatni pehovi su zadesili našu reprezentaciju.
Bogdan Bogdanović se povredio, Nikola Jokić je nezgodno pao protov Letonaca, a Nikola Jović je protiv Češke krvav napustio teren
Sada je na parketu završio i Vasa Micić. On je dobio je udarac laktom u predelu grudi i morao da napusti igru.
Ostaje samo da se nadamo da nije ništa ozbiljno.
Halom se orilo " Vaso, Vaso"
Navijači Srbije očigledno su prepoznali momenat i nakon povrede Bogdana Bogdanovića podržali srpskog plejmejkera koji izlazi iz povrede.
Reaguj
1