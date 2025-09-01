Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavila je sa pobedama na Evropskom prvenstvu.

Međutim neverovatni pehovi su zadesili našu reprezentaciju. Bogdan Bogdanović se povredio, Nikola Jokić je nezgodno pao protov Letonaca, a Nikola Jović je protiv Češke krvav napustio teren, a na parketu je posle jednog udarca završio i Vasa Micić. On je dobio je udarac laktom u predelu grudi i morao da napusti igru.

"Dobro je. Dobio sam udarac. Trebalo bi da je sve okej. Stvarno mislim da sam dovoljno puta dokazao da sam profesionalac, neko ko pristupa svemu bez ikakve zadrške. Očekivano je da dobijem veće minute sad, jer je Bogdan otišao. Moj pristup je uvek bio najviši što mogu", rekao je Micić.

Sledi meč sa Turskom za prvo mesto u grupi.

"Nije lako igrati ovakve utakmice, gde njima ništa ne znači rezultatski, a mi moramo da izvučemo pozitivne stvari. Najvažnije je pobediti. To smo i uradili. Odlično igraju, prepoznatljiv stil od trenera Atamana. Konačno su se uigrali, usaglasili sa svim povredama koje su imali ranije. Imaju dobre igrače, imamo i mi šta da ponudimo. Biće to dobra utakmica".