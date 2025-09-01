u svom stilu

Košarkaši Srbije pobedili su Češku sa 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17) u meču četvrtog kola grupe "A" na Eurobasketu.

Nikola Jokić je završio meč protiv Čeha sa šest poena, sedam skokova i četiri asistencije, pošto je veći deo utakmice proveo na klupi kako bi se odmorio za nastavak takmičenja i okršaj sa Turskom (sreda 20.15).

Posle meča Jokić je sa saigračima prošao pored novinari u miks zoni, a u oni su mu šali naravno dobacili da stane i da izjavu za medije, na šta im je Jokić u šalivom tonu odgovorio: "Jao, kakva ste đubrad".

Odavno je poznato da Jokić ne daje izjave novinarima, pa je sa tom praksom nastavio i na ovogodišnjem Eurobasketu.

Pogledajte kako je to izgledalo na licu mesta:

Nikola Jokić u miks zoni nakon meča Srbija - Češka Izvor: Kurir

Jokić rekao “kakva ste djubrad” Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

