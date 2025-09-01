Najbolji košarkaš na svetu Nikola Jokić bio je u centru pažnje nakon pobede Srbije nad Češkom!
"JAO, KAKVA STE ĐUBRAD!" Jokić odgovorio na prozivke saigrača: Jedno nikada ne radi! (VIDEO)
Košarkaši Srbije pobedili su Češku sa 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17) u meču četvrtog kola grupe "A" na Eurobasketu.
Nikola Jokić je završio meč protiv Čeha sa šest poena, sedam skokova i četiri asistencije, pošto je veći deo utakmice proveo na klupi kako bi se odmorio za nastavak takmičenja i okršaj sa Turskom (sreda 20.15).
Srbija - Češka Foto: Starsport
Posle meča Jokić je sa saigračima prošao pored novinari u miks zoni, a u oni su mu šali naravno dobacili da stane i da izjavu za medije, na šta im je Jokić u šalivom tonu odgovorio: "Jao, kakva ste đubrad".
Odavno je poznato da Jokić ne daje izjave novinarima, pa je sa tom praksom nastavio i na ovogodišnjem Eurobasketu.
Pogledajte kako je to izgledalo na licu mesta:
