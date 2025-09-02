Slušaj vest

Nakon pobede nad Češkom kamera je zabeležila zanimljivu scenu u svlačionici Orlova.

Srbija je sačuvala maksimalan učinak na Eurobasketu, pošto je u četvrtom kolu grupne faze ubedljivo savladala reprezentaciju Češke rezultatom 82:60.

Bio je zadovoljan selektor Svetislav Pešić izdanjem svog tima, pa smo nakon ovog meča konačno mogli da vidimo i osmeh na njegovom licu.

Posle utakmice ušao je u svlačionicu naše reprezentacije i odao priznanje Vanji Marinkoviću koji je imao sjajnu rolu na ovom meču. Iako je proveo tek nešto više od 14 minuta na terenu, Vanja je oduševio svojom energijom i borbenošću.

Selektor mu je čestitao i tako izmamio osmeh na njegovo lice.

"Pošteno si igrao, odlično" rekao je Kari i pružio ruku Marinkoviću.

Kari je i na konferenciji za medije istakao učinak Marinkovića.

"Vanja uđe i polomi se odmah, da dodatnu enerbiju ostalim igračima. Važno je da svako razume svoju ulogu. Tim je iznad svih nas, pa i iznad mene, dužni smo da se tako ponnašamo. Biće teških utakmica i moramo da budemo složni i jaki, to je garancija uspeha", rekao je Pešić.

Vanja Marinković je na meču protiv Češke za nešto više od 14 minuta igre zabeležio sedam poena (3/7 šut iz igre) i jedan skok.

