Slušaj vest

Selektor Turske, Ergin Ataman, izneo je svoja očekivanja pred okršaj sa reprezentacijom Srbije.

Košarkaši Srbije i Turske odmeriće snage u poslednjem kolu grupne faze (sreda, 20.15) i taj dule odlučiće ko će biti prvi u grupi A.

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon trijmfa Turske nad Estonijom, Ataman je govorio predstojećem susretu sa Orlovima.

1/4 Vidi galeriju Košarkaška reprezentacija Turske Foto: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

"Verujem da oba tima imaju isti potencijal, pa će pobednika odlučiti trenutna inspiracija. Srbija ima sjajan roster, ali smo i mi pokazali da mi imamo top tim. Biće čvrsta borba za prvo mesto", rekao je Ataman.

Iskusni stručnjak prokomentarisao je i nastupe najboljeg igrača naše reprezentacije - Nikole Jokića.

"Nikola je drugačiji igrač, ima veći potencijal pod košem, svesni smo toga. Odgovorićemo na naš način. Srbija ima veliki potencijal u bekovima, nije ovaj tim samo Jokić. Pogledajte Gudurića, Micića, Avramovića... Biće drugačija utakmica od ove danas. Probaće da igraju košarku najvišeg nivoa. Nećemo se posebno spremati da branimo Jokića, igraćemo redovnu odbranu", poručio je Ataman.

Osvrnuo se i na partije svog bivšeg igrača Vasilija Micića.

"Micić je sjajan igrač. Nije važno ako je propustio neke utakmice, verujem da će igrati sa posebnom motivacijom, ali ne zato što smo na drugoj strani Turska i ja, već zato što je poslednja utakmica u grupi. On ima veliki potencijal, ne znam šta je njegov problem sa povredom, ali znam da je jedan od najboljih bekova u Evropi", kaže selektor Turske.

Kurir sport