Nakon velikog uspeha koji je ostvario sa reprezentacijom Brazila, proslavljeni hrvatski košarkaš i trener Aco Petrović, prokomentarisao je aktuelna dešavanja na Eurobasketu.

Podsetimo, Petrović je sa selekcijom Brazila osvojio Amerikup, pošto je u finalu njegov tim savladao ljutog rivala Argentinu.

Iako je imao obaveza sa reprezentacijom Brazila, Hrvat je uspeo da isprati dešavanja na Eurobasketu. U razgovoru za "Sportske novosti" posebno se dotakao Srbije i njenih šansi na turniru.

Popularni "Aca Trica" ističe da je odlazak Bogdanovića veliki hendikep, ali veruje da Marko Gudurić može da nadomesti izostanak kapitena.

"Logično je kako je povreda Bogdana Bogdanovića veliki hendikep za Srbiju, ali bi Svetislav Pešić sada trebao isturiti Marka Gudurića, koji je spreman za tu ulogu i iza kojeg je sjajna sezona. Srbija i dalje ima materijala za nadoknaditi Bogdanovića i pritom ne mislim na Micića, nego na Gudurića. I dalje su oni jedni od favorita, ali ne više tako izraženi kakvi su bili uoči početka Evrobasketa".

Poseban utisak na Hrvata ostavili su Nemačka i Turska.

"Jako dobar utisak su za sada ostavili Turci i Nemci, ali ima tu jako puno mina. Recimo, dok sam bio u Portlandu, uverio sam se na licu mesta kakav je potencijal Deni Avdije iz Izraela, koliko je taj igrač polivalentan", kaže Petrović.

Kurir sport