Foto: Kurir

Selektor Turske Ergin Ataman odlučio je da prepodne provede u centru Rige. To se nije ispostavilo kao sjajna ideja, jer nije imao mira, uprkos tome što je “nabacio” naočare u želji da ne bude baš toliko primećen…

Poznati stručnjak je sa dva saradnika krenuo u šetnju gradom, ali toliko su ga spopadali navijači da je svako malo-malo morao da staje i slika se, odgovara na pitanja... Turski navijači su počeli da se pojavljuju na svakom koraku. Izlazi su čak radnici iz kebab restorana (neka čeka posao) brze hrane i brzo se pročulo da je njihov ljubimac tu. Nastala je prava pomama.

1/5 Vidi galeriju Ergin Ataman šeta ulicama Rige Foto: Kurir Sport

Naravno, Ataman je svima izlazio u susret kako za kraći razgovor tako i fotografiju. Međutim, da je lako – nije. Umesto lagane šetnje, sve se svelo na ispunjavanje želja fanovima. Kao pravi profesionalac turski trener odgovorio na svaki zahtev.

Ergin Ataman u šetnji Rigom Izvor: Kurir

Reprezentacija Turske odigrala je četiri sjajna meča na Eurobasketu i zabeležila isto toliko pobeda. Međutim, pravi test ih čeka sutra od 20.15 kada izlaze na megdan Srbiji. Naša reprezentacija ima priliku da pobedom obezbedi prvo mesto u grupi i u tu utakmicu ulazi na najozbiljniji mogući način. Kada je tako – zna se ko se pita…

