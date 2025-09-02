Slušaj vest

Srbija je sačuvala maksimalan učinak na Eurobasketu, pošto je u četvrtom kolu grupne faze ubedljivo savladala reprezentaciju Češke rezultatom 82:60.

Meč je obležilo "buđenje" Vasilija Micića, koji je u prva tri meča ostavio izuzetno loš utisak. U prve tri utakmice Vasa je odigrao ukupno 34 minuta i zabeležio četiri poena, tri skoka, tri asistenciju i šest izgubljenih lopti, zbog čeka je bio na ozbiljnom udaru kritika javnosti.

Srbija - Češka Foto: Starsport

Međutim, pokazao je ogromnu želju na terenu i stavio do znanja selektoru da u nastavku turnira može ozbiljno da računa na njega.

Izveo je Vasa i jedan od najatraktivnijih poteza na ovom meču. Dobio je nezgodan pas od Avramovića, a onda je prstima prebacio loptu loptu u drugu ruku, poslao protivničkog igrača u prvi red tribina i postigao trojku za erupciju na tribinam.

Eurobasket je na svom zvaničnom nalogu podelio snimak sjajnog poteza Srbina uz izuzetno zanimljiv komentar.

"Loša vest za ostatak Eurobasketa: Vasilije Micić se vratio", naravno, mislili su na ostale timove, a ne sam turnir.

