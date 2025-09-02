Slušaj vest

Janis Adetokumbo koji je, uz Nikolu Jokića i Luku Dončića, najveća zvezda ovogodišnjeg takmičenja, propušta utakmicu četvrtog kola protiv Bosne i Hercegovine.

Odluka da preskoči ovu utakmicu je doneta neposredno pred početak zbog bola u kolenu koji je osetio košarkaš Milvokija.

Ovo je već druga utakmica na Eurobasketu na kojoj nema Adetokumba pošto je prethodno zbog odmora preskočio meč protiv Kipra.

Na dve utakmice koje je odigrao ima prosek od 29 poena, 7,5 skokova, 3 asistencija i 1,5 ukradene lopte.

Moguće je da je sve ovo samo predostrožnost, ali ako se utvrdi da je problem ozbiljnije prirode, Grčka bi imala problem u nastavku takmičenja.

Podsetimo, zbog povrede su učešće na Eurobasketu već završila dvojica košarkaša izuzetno važnih za svoje timove. Nakon Bogdana Bogdanovića, ozbiljnije se povredio i Rokas Jokubaitis, plejmejker Litvanije, koji je jedan od najboljih igrača u dosadašnjem toku prvenstva.

