Utakmica koja će biti odigrana u okviru petog kola grupne faze na Evropskom prvenstvu biće odlučujuća za prvo mesto i, barem na papiru, lakšeg protivnika.

Tanjević je kao selektor Turske 2010. godine osvojio srebro na Svetskom prvenstvu.

On se osvrnuo na izjavu Svetislav Pešić da je aktuelna generacija Turske najbolja u istoriji ove zemlje.

- Pešić je veoma blizu istine. Ovaj tim je sasvim blizu našem. Može se reći da naša ekipa nije imala toliko talentovanih kao ova. Ako Larkin, koji je srce u tehničkom delu napada, izdrži sa kolenima onda Turska može mnogo. Kažem ako, jer njegov rad na treningu određuje fizioterapeut sjajni čovek i stručnjak sa kojim sam sarađivao - rekao je Tanjević za "Meridian sport" i dodao:

- Nikad nismo imali takvog centra kao što je Šengun. Zlatan igrač. Sa njim i danas radi čudovito dobar trener Đorđe Šijan, kao i sa Osmanijem, koji je izrastao u fantastičnog centra. Imaju prevejane Šanlija i Jurtsevena, za kog nisam očekivao da će izrasti do 213 santimetara. Turski igrači su takvi da svakog od njih možeš da dovedeš kući i predstaviš ih roditeljima, čak bih rekao da im je mana nedostatak bezobrazluka. E tu drskost im daje naše gore list Džedi Osman. Ako Korkmaz bude kakav može, oni su kandidati za visok plasman.

Govorio je i o Kenanu Sipahiju.

- Bio je najbolji igrač ona dva prvenstva mlađih kategorija, od kojih su na jednom Turci bili prvaci. Izić je mnogo dao u podizanju igrača, ne samo u tehničko taktičkom pogledu, već i kao ljudi. Naučio ih je da preuzmu odgovornost.

Vrlina reprezentacije Turske je i selektor, smatra Tanjević.

- Ergin Ataman uliva timu dodatnu drskost. Pred takmičenje kaže ‘bićemo prvaci’ i ne samo da kaže, već je tri puta bio šampion Evrope sa škartovima najbogatijih evropskih ekipa, računam i onu prekinutu sezonu i Larkina koji nije bio dobar Baskijcima. On ima autoritet u ekipi, kao Pešić u Srbiji.

Bilo je pohvala i za poopularnog Karija.

- Pešićeva je zasluga što reprezentativci Srbije igraju ovako jedan za drugog. Nedostajaće Bogdan koji je zlato od igrača i koji kad treba daje poene, ali će zato Pešić podići Vasilija Micića kao potrošača i strelca, a u Avramoviću i Joviću ima standardno dobre organizatore. Tako da će taj nedostatak uslovljen povredom kapitena biti zakrpljen - naglašava Tanjević da očekuje sjajnu utakmicu.

