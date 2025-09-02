Slušaj vest

Izrael je tako potvrdio veliku pobedu nad Francuskom i sada sa skorom 3-1 zauzima prvo mesto u grupi, dok je Belgija na 1-3 sa malim šansama za osminu finala.

Poljska trenutno ima 3-0, Francuska 2-1, Slovenija 1-2, a Island 0-3.

U preostalim utakmicama sastaju se Slovenija i Island, odnosno Francuska i Poljska. u derbiju kola.

Izraelci su krenuli jako od starta te nošeni tandemom Avdija-Sorkin, uz sjajnu pomoć Ginata i Levija postepeno su povećavali prednost i već u prvom poluvremenu imali 15 poena prednosti

U nastavku je došlo do opuštanja pa su Izraelci umalo ugrozili već viđenu pobedu.

Ponovo je blistao Deni Avdija i predvodio Izrael sa 22 poenom. Pratio ga je Sorkin sa 18, dok je Ginat imao 13 poena i 13 skokova. Jama Madar je upisao 10 poena i sedam asistencija.

Kod Belgije, 15 poena Lekomta i po 14 poena Švarca i Vanvijna, a ovaj drugi je imao 11 skokova i devet asistencija.

U poslednjem kolu ih čeka uzdrmana Slovenija, pa imaju realne šanse za visok plasman u grupi.