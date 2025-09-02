Slušaj vest

Neposredno pred početak utakmice se pojavila informacija da će Grčka igrati bez Janisa Adetokumba, ali uprkos tome tim Vasilisa Spanulisa je imao ulogu ozbiljnog favorita u četvrtom kolu Evropskog prvenstva.

Grčka je sada na skoru 3-1, plasman dalje se ne dovodi u pitanje, ali je prva pozicija dovedena u pitanje.

"Izgubili smo razum bez razloga, a kad izgubite razum u košarci, nalazite se na pogrešnim pozicijama u odbrani, igrate bez energije u napadu i stalno se žalite. Izgubili smo koncentraciju i to nas je izbacilo iz igre", rekao je Spanulis.

Heleni su igrali bez Janisa Adetokumba i Janulisa Larencakisa.

"Očekujem da će obojica igrati u četvrtak", dodao je on.

Grčka u četvrtak igra protiv Španije u poslednjoj rundi.