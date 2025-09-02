Slušaj vest

Košarkaši Gruzije savladali su Kipar u utakmici 4. kola grupe C u Limasolu rezultatom 93:61

Gruzija na čijoj klupi sedi srpski stručnjak Aleksandar Džikić upisala je i drugu pobedu na ovom prvenstvu i u poslednjem kolu protiv Bosne i Hercegovine boriće se za plasmanu osminu finala.

Trenutno je na tabeli prva Grčka sa skorom 3-1. Gruzija i Bosna imaju polovičan učinak 2-2. Italija i Španija imaju 2-1,  a njihov međusobni susret na programu je večeras od 20.30 časova.

Kipar je ubedljivo poslednji sa sva četiri poraza.

