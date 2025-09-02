Druga pobeda ekipe Aleksandra Džikića
EUROBASKET 2025
DŽIKIĆEVA GRUZIJA RAZBILA KIPAR: Sa Bosancima meč odluke!
Gruzija na čijoj klupi sedi srpski stručnjak Aleksandar Džikić upisala je i drugu pobedu na ovom prvenstvu i u poslednjem kolu protiv Bosne i Hercegovine boriće se za plasmanu osminu finala.
Trenutno je na tabeli prva Grčka sa skorom 3-1. Gruzija i Bosna imaju polovičan učinak 2-2. Italija i Španija imaju 2-1, a njihov međusobni susret na programu je večeras od 20.30 časova.
Kipar je ubedljivo poslednji sa sva četiri poraza.
