Nova dobra partija Luke Dončića na Eurobasketu.
EuroBasket 2025
DONČIĆ ODVEO SLOVENIJU U OSMINU FINALA EUROBASKETA: Luka izdominirao Island i poslao ga kući!
Košarkaška reprezentacija Slovenije savladala je ekipu Islanda nakon veoma neizvesne utakmice, rezultatom 87:79 u četvrtom kolu grupne faze Eurobasketa.
Luka Dončić je bio najbolji pojedinac na meču sa 26 poena, sedam skokova i četiri asistencije, a u selekciji Slovenije dvocifren je bio i Aleksej Nikolić.
Luka Dončić i Silvan Fransisko Foto: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, Sergei GAPON / AFP / Profimedia, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
U selekciji Islanda istakao se Hermanson sa 20 poena, četiri skoka i šest asistencija, a po 11 poena ubacili su Gudmundson i Hlinason, sa tim da je Hlinason dodao 14 skokova i četiri asistenije.
Sloveniji je ostala utakmica protiv Izraela, dok je Islandu ostao meč sa Francuskom. Slovenija trenutno ima po dve pobede i poraza i obezbedila je prolazak u osminu finala, dok se Island vraća kući.
