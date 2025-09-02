Slušaj vest

Dan uoči tog duela oglasio se selektor Turske Ergin Ataman:

- Ponosan sam zbog srpske košarke. Znam da vi pratite svoj tim i rivale. Srpska košarka je jedna od najboljih na svetu, ne samo zbog trenera i igrača, već zbog navijača, medija… Veoma je važno za motivaciju. Čestitam na svemu. Nadam se da ćemo biti u finalu. I Pešić isto misli. Ne znam protiv koga.

1/4 Vidi galeriju Ergin Ataman na klupi Turske Foto: Eibner-Pressefoto/G. Santemiz / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Ova utakmica je važna jer dva dobra tima, dva sjajna rostera, igraju ono što se nadam da će biti dobra košarka. Ali, na kraju, pobeda ili poraz, ne vode ka medalji. Srbija je bila favorit pre turnira za sve evropske medije. Zato sam i rekao da bih voleo da pobedim Srbiju, ali ne sutra, već u finalu. Ali, borićemo se za pobedu i sutra. Biće teško. Naravno, izostanak Bogdanovića je velika nesreća za Srbiju. Žao mi je. Poželeo bih mu da nema dugo odsustvo. Isto važi i za Rokasa Jokubaitisa, imao je veoma tešku povredu. A bio je sjajan u pripremama, igrali smo dva puta protiv njih. Povrede, nažalost, utiču na rezultate ekipa. Nadam se samo da sutra neće biti povreda, jer pravi turnir počinje u subotu, sa eliminacijama - započeo je selektor Turske.

Rešenje za Nikolu Jokića?

- Ne. Može da ubaci 50 poena, ali da ne pobedi - kratak je bio Ataman.

Da li razmišljate o rivalima?

- Ne mislim tako. Svi timovi u drugim grupama su na istim nivoima. Gledao sam utakmicu Finska – Litvanija, bila je neizvesna. Naravno, ako završimo na prvom mestu možda će biti malo veća prednost, igrati protiv četvrtoplasiranog je dobro. Ali, mislim da je tamo Crna Gora četvrta a oni su veoma opasan tim sa Vučevićem. Nije vreme za gledanje ko će igrati. Ako prođeš osminu finala, moraš četvrtfinale a to je opasno. Francuska je izgubila od Izraela, tamo je i Poljska.

Da li je tim pod pritiskom?

- Nemamo problem. Za igrače Evrolige, nije lako da igraju utakmice u dva dana. Video sam to kod Šejna Larkina. On igra uvek maksimalno, tako da nije lako. U NBA u ligaškom delu sezone je veoma lako. Oni igraju drugačije, ne bore se za svaku loptu. A na ovom Evrobasketu je tako, veoma su agresivne odbrane. Ali, takav je turnir. Sve je dobro.

1/12 Vidi galeriju Nikola Jokić, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Bilo je reči i o Vasi Miciću:

- Nisam ga video u hotelu. Rečeno mi je da nije ozbiljna povreda. Vasa je veliki igrač, jedan od najboljih plejmejker Evrope. U Efesu smo imali sjajan period, istorijske sezone, ponosan sam što je bio moj igrač i što je onda otišao u NBA. Sada će se vratiti u Evroligu. Veoma je dobar momak, volim ga kao dete, kao osobu. Nadam se da će biti dobro. Ali, na terenu ćemo probati da ga zaustavimo.

Da li je Alperen na nivou Jokića?

- Mnogi su tu. Da ne zaboravimo da su tu Janis Adetokunbo, Jonas Valančunas, Lauri Markanen. Sve su to sjajni igrači. Šengun je mlad, ima samo 23 godine. Nadam se da će u budućnosti biti bolji od Jokića.

Direktan duel?

- I ja sam radoznao da vidim kako će to izgledati. Gledao sam juče. Neke Jokić nije igrao… Sada će biti interesantno za sve nas. Ali, bilo bi još zanimljivije ako bismo igrali u finalu - istakao je Ataman.

Podsetimo, Turska protiv Srbije, kada je reč o evropskim i svetskim prvenstvima ne zna za trijumf od 2010. godine kada su sudije pokrale "orlove" u polufinalu Mundobasketa 2010.

BONUS VIDEO: