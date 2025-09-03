Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa Turskom u utakmici 5. kola grupe na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Obe ekipe imaju maksimalan skor u prva četiri kola i biće ovo obračun za prvo mesto u grupi pred osminu finala.

Turska je prijatno iznenadila na ovom Eurobasketu, izabranici Ergina Atamana zabeležili su četiri ubedljive pobede i istakli ozbiljnu kandidaturu za medalju.

Srbiju je malo poremetila povreda kapitena Bogdana Bogdanovića, ali Orlovi i dalje imaju kvalitet za najsjajnije odličje.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "RTS-a " i "Arene sporta", a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.

Utakmica u Rigi počinje u 20.15 časova.

Ne propustiteEuroBasket 2025DAN "D" ZA SRBIJU, NIKOLA JOKIĆ NA TESTU - BITI ILI NE BITI ZA "ORLOVE": Preti nam velika opasnost!
Nikola Jokić
EuroBasket 2025"NEĆEMO SE POSEBNO SPREMATI ZA JOKIĆA" Ataman zapretio pred okršaj sa Srbijom: Odgovorićemo na naš način!
Ergin Ataman
EuroBasket 2025KO JE "BEJBI JOKIĆ" KOJI PRETI PRAVOM JOKIĆU I SRBIJI? Najveća zvezda Turske se ovog leta spremala sa srpskim trenerom
Alperen Šengun, Nikola Jokić, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025ŽESTOKA SVAĐA PEŠIĆA I ATAMANA OČI U OČI: Snimak koji je obišao ceo svet, selektor Srbije više nije mogao da ćuti! Kari mu ovo nije zaboravio...(VIDEO)
Svetislav Pešić Košarkaška reprezentacija Srbije Eurobasket 2025

Vasa Micić i Svetislav Pešić Izvor: Arena 1 Premium