Pešićevi Orlovi protiv Atamanovog tima
EUROBASKET 2025
A SAD ONO PRAVO - SPEKTAKL ZA PRVO MESTO PRED NOKAUT FAZU: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Turska
Košarkaši Srbije sastaju se sa Turskom u utakmici 5. kola grupe na Evropskom prvenstvu u Rigi.
Obe ekipe imaju maksimalan skor u prva četiri kola i biće ovo obračun za prvo mesto u grupi pred osminu finala.
Turska je prijatno iznenadila na ovom Eurobasketu, izabranici Ergina Atamana zabeležili su četiri ubedljive pobede i istakli ozbiljnu kandidaturu za medalju.
Srbiju je malo poremetila povreda kapitena Bogdana Bogdanovića, ali Orlovi i dalje imaju kvalitet za najsjajnije odličje.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "RTS-a " i "Arene sporta", a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.
Utakmica u Rigi počinje u 20.15 časova.
