Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa Turskom u utakmici 5. kola grupe na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Obe ekipe imaju maksimalan skor u prva četiri kola i biće ovo obračun za prvo mesto u grupi pred osminu finala.

Turska je prijatno iznenadila na ovom Eurobasketu, izabranici Ergina Atamana zabeležili su četiri ubedljive pobede i istakli ozbiljnu kandidaturu za medalju.

Srbiju je malo poremetila povreda kapitena Bogdana Bogdanovića, ali Orlovi i dalje imaju kvalitet za najsjajnije odličje.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "RTS-a " i "Arene sporta", a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.

Utakmica u Rigi počinje u 20.15 časova.