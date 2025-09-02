Srbija odradila trening pred meč sa Turskom
EUROBASKET 2025
PEŠIĆ OBJASNIO KAKO BEZ BOGDANOVIĆA: Evo šta je selektor Srbije rekao pred meč sa Turskom
Foto: Kurir
Košarkaši Srbije odradili su trening pred odlučujući meč grupe A sa Turskom za prvo mesto na Eurobasketu u Rigi.
Svoja očekivanja pred ovaj meč izneo je selektor Srbije Svetislav Pešić.
"Ovo nije najvažnija utakmica, ali je utakmica sa najboljim rivalom do sada. Da vidimo i individualno i timski dokle smo stigli."
Kako bez Bogdana Bogdanovića?
"Moramo da mislimo od utakmice do utakmice. Desilo se šta se desilo. Moramo da tražimo druga rešenja. Igrali smo neke utakmice i bez Bogdanovića. Nema velikih promena, možda neki detalji u napadu i odbrani", rekao je između ostalog Pešić.
