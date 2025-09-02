Pešićevi Orlovi trenirali pred meč sa Turcima
EUROBASKET 2025
KO JE BOLJI U ŠUTU ZA TRI NIKOLA ILI ALEKSA: Protiv Češke imao problema sa penalima, ali sada sve ulazi!
Foto: Kurir
Košarkaši Srbije odradili su trening pred odlučujuči meč protiv Turske za prvo mesto u grupi na Eurobasketu u Rigi.
Trening je prošao u sjajnom raspoloženju, a Nikola Jović i Aleksa Avramovič nadmetali su se u šutiranju trojki.
Jović je gađao bez greške, a Avramović imao samo jedan promašaj.
Sa druge strane Filip Petrušev je protiv Češke imao problem sa izvođenjem slobodnih bacanja, ali sada je očigledno namestio nišanske sprave. Pogađao je bez promašaja.
