Slušaj vest
Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Košarkaši Srbije odradili su trening pred odlučujuči meč protiv Turske za prvo mesto u grupi na Eurobasketu u Rigi.

Trening je prošao u sjajnom raspoloženju, a Nikola Jović i Aleksa Avramovič nadmetali su se u šutiranju trojki.

Jović je gađao bez greške, a Avramović imao samo jedan promašaj.

Sa druge strane Filip Petrušev je protiv Češke imao problem sa izvođenjem slobodnih bacanja, ali sada je očigledno namestio nišanske sprave. Pogađao je bez promašaja.

Trening Srbije pred Tursku Izvor: Kurir

Ne propustiteEuroBasket 2025ERGINA ATAMANA PITALI ZA NIKOLU JOKIĆA: Selektor Turske bez dlake na jeziku uoči okršaja sa Srbijom!
Ergin Ataman na klupi Turske
EuroBasket 2025DAN "D" ZA SRBIJU, NIKOLA JOKIĆ NA TESTU - BITI ILI NE BITI ZA "ORLOVE": Preti nam velika opasnost!
Nikola Jokić
EuroBasket 2025DA LI JE BOGDAN MOGAO DA IGRA ZA SRBIJU U NASTAVKU EUROBASKETA?! Otkrivamo: Nije sve bilo do kapitena Orlova i stručnog štaba! Evo ko se još pitao! I zbog čega!
Bogdan Bogdanović u dresu Srbije
EuroBasket 2025TURCI OVO NISU ŽELELI DA VIDE: Nikola Jokić izuzetno dobro raspoložen pred derbi! Povukao je nesvakidašnji potez, ovakvog ga skoro nikada ne viđamo! (VIDEO)
Nikola Jokić, Eurobasket 2025

Svetislav Pešić, Bogdan Bogdanović, Turska Izvor: Kurir