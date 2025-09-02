Slušaj vest

Košarkaši Francuske savladali su Poljsku u derbi meču četvrtog kola grupe D u Katovicama rezultatom 83:76

Francuska je tako nanela prvi poraz Poljskoj i sad obe ekipe imaju skor 3-1, koliko i Izrael. Četvrta je Slovenija sa polovičnim učinkom, dok su Belgija i Island ostali bez šansi za osminu finala.

Screenshot_447.jpg
Tabela grupe D Foto: Printskrin

U poslednjem kolu Francuska igra  sa Islandom, Poljska sa Belgijom, a Izrael sa Slovenijom.

Ne propustiteEuroBasket 2025KO JE BOLJI U ŠUTU ZA TRI NIKOLA ILI ALEKSA: Protiv Češke imao problema sa penalima, ali sada sve ulazi!
profimedia-1032866934.jpg
EuroBasket 2025PEŠIĆ OBJASNIO KAKO BEZ BOGDANOVIĆA: Evo šta je selektor Srbije rekao pred meč sa Turskom
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025ERGINA ATAMANA PITALI ZA NIKOLU JOKIĆA: Selektor Turske bez dlake na jeziku uoči okršaja sa Srbijom!
Ergin Ataman na klupi Turske
EuroBasket 2025DONČIĆ ODVEO SLOVENIJU U OSMINU FINALA EUROBASKETA: Luka izdominirao Island i poslao ga kući!
Luka Dončić

Svetislav Pešić izjava pred Tursku Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić