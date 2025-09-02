Francuska nanela prvi poraz Poljskoj
EUROBASKET 2025
FRANCUSKA SRUŠILA DOMAĆINA: Drama u grupi D pred poslednje kolo!
Slušaj vest
Košarkaši Francuske savladali su Poljsku u derbi meču četvrtog kola grupe D u Katovicama rezultatom 83:76
Francuska je tako nanela prvi poraz Poljskoj i sad obe ekipe imaju skor 3-1, koliko i Izrael. Četvrta je Slovenija sa polovičnim učinkom, dok su Belgija i Island ostali bez šansi za osminu finala.
Tabela grupe D Foto: Printskrin
U poslednjem kolu Francuska igra sa Islandom, Poljska sa Belgijom, a Izrael sa Slovenijom.
Reaguj
Komentariši