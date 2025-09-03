Slušaj vest

Srbija je spremna za utakmicu protiv Turske. „Orlovi“ su sinoć odradili trening, a po detaljima na kraju rada – možemo da zaključemo šta očekuje našeg rivala na utakmici.

Imali smo problema sa bacanjima i šutem za tri poena protiv Češke, ali to ostaje prošlost. Kada znamo da je taj meč rešen posle 10 minuta (27:5 za nas), onda možemo da razumemo zašto smo u nastavku igrali pod ručnom.

Protiv narednog rivala neće da bude „popusta“ od strane našeg državnog tima. Nišanske sprave su neštelovne i očekujemo da vidimo moćnu napadačku Srbiju.

Na poslednjem treningu pred meč Nikola Jović je vezao čak 13 pogođenih šuteva za tri. Aleksa Avramović ga je bodrio da nastavi dok ne promaši.

