Slušaj vest

Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

  Srbija je spremna za utakmicu protiv Turske. „Orlovi“ su sinoć odradili trening, a po detaljima na kraju rada – možemo da zaključemo šta očekuje našeg rivala na utakmici.

Imali smo problema sa bacanjima i šutem za tri poena protiv Češke, ali to ostaje prošlost. Kada znamo da je taj meč rešen posle 10 minuta (27:5 za nas), onda možemo da razumemo zašto smo u nastavku igrali pod ručnom.

Srbija - Češka Foto: Starsport

Protiv narednog rivala neće da bude „popusta“ od strane našeg državnog tima. Nišanske sprave su neštelovne i očekujemo da vidimo moćnu napadačku Srbiju.

Na poslednjem treningu pred meč Nikola Jović je vezao čak 13 pogođenih šuteva za tri. Aleksa Avramović ga je bodrio da nastavi dok ne promaši.

Pogledajte te scene:

Trening Srbije pred Tursku Izvor: Kurir

Šta vi mislite, može li Srbija do pobede protiv Turske? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteEuroBasket 2025NEOČEKIVANI PREOKRET! OVOME SE NIKO U SRBIJI NIJE NADAO! Pešićevi "orlovi" u centru pažnje, isplivao podatak koji može da uplaši i zabrine!
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025SRBIJO, DOBRO POSLUŠAJ ŠTA OVAJ ČOVEK IMA DA KAŽE! Ova legenda odlično zna kakva je sila koja preti Pešiću i njegovim košarkašima!
Košarkaška reprezentacija Srbije Srbija Letonija
EuroBasket 2025A SAD ONO PRAVO - SPEKTAKL ZA PRVO MESTO PRED NOKAUT FAZU: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Turska
profimedia-1030604618.jpg
EuroBasket 2025FRANCUSKA SRUŠILA DOMAĆINA: Drama u grupi D pred poslednje kolo!
Screenshot_446.jpg

 BONUS VIDEO:

Nikola Jokić u miks zoni nakon meča Srbija - Češka Izvor: Kurir