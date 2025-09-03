Slušaj vest

Povreda Bogdana Bogdanovića zbog koje je morao da se povuče sa Eurobasketa neprijatno je iznenadila sve ljubitelje košarke, a posebno navijače Srbije.

Kapiten nacionalnog tima se povredio u drugoj utakmici grupne faze, nakon čega su pregledi doneli lošu vest.

Naravno, gubitak igrača sa kvalitetima kakve ima Bogdanović, bio bi veliki peh za bilo koju ekipu na svetu.

FIBA je odlučila da analizira Srbiju i njenu igru bez košarkaša Los Anđeles Klipersa.

U tekstu na sajtu "fiba.basketball" navedeno je da je povreda Bogdanovića pokrenula debatu - da li je Srbija i dalje glavni kandidat za osvajanje trofeja?

- Očigledno je da se ciljevi Srbije nisu promenili. Ali da li se njihov stil promenio bez snajpera?

Najkraći mogući odgovor je - da. Trebalo je da bude samo još jedan dan u kancelariji dok su lako vodili sa 22 poena protiv Češke, ali je trener Svetislav Pešić uradio nešto što je odmah probudilo sve u Areni Riga - naveo je autor.

Radi se o trenutku kada je popularni Kari napravio izmene i na parketu ostavio petorku u kojoj se nalaze dva centra i jedan krilni centar. Bili su to Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Nikola Jović.

- Isprobali smo neke nove stvari, a trener je želeo da to uradi sada, jer je ovo bila naša poslednja, malo lakša utakmica. Bilo je u redu, nešto novo za nas, pošto do sada nismo tako igrali u utakmici, ali naš trener to ima na umu, uvek postoji nešto dok idemo napred - rekao je Milutinov.

Selektor je posle meča naveo da je Srbija i prošle godine na Olimpijskim igrama u Parizu igrala sa dvojicom centara, ali je razlika u tome što je sada na terenu sa njima i Jović.

- Malo je drugačije, ali nije nešto posebno drugačije. Isprobali smo to na treningu, pa smo se nekako navikli. Visoki smo. Postoje neki timovi koji igraju sa dva velika, i to nam daje drugu vrstu moći u reketu sa njima (Jokićem i Milutinovom) tamo, tako da će biti zanimljivo. Drugačije je. Ali nije teško - rekao je Jović.

FIBA dalje daje odgovor na pitanje da li je postava sa Jovićem, Jokićem i Milutinovom odgovor na izostanak Bogdanovića.

- Da, pošto je Češka bila toliko manja, imalo je smisla da se ova trojica istovremeno gurnu na teren i osvoje poene iz reketa 52-20.

Ne, jer je u stvarnosti, DNK srpske košarke već tu, bez obzira na to kako postava izgleda.

Vratimo se u prošlost, na Eurobasketu 2022. Srbija je igrala bez Bogdana i imala je 62,4 pokušaja šuta iz igre po utakmici, od čega 35,7 sa dva poena, 26,7 izvan linije, sa 21,2 slobodna bacanja dnevno.

Uhvatili su 34,7 skokova, podelili 22,7 asistencija i izgubili loptu 11,3 puta.

Na Svetskom prvenstvu 2023, sa Bogdanovićem, bez Jokića, Srbija je imala 62,3 pokušaja šuta iz igre po utakmici, od čega 35,8 sa dva poena, 26,5 izvan linije, sa 22,5 slobodnih bacanja dnevno.

Uhvatili su 34,1 skok, podelili 23,6 asistencija i izgubili loptu 11,8 puta.

U 2025. godini, veličina uzorka je i dalje premala, a ni ubedljive utakmice ne pomažu brojkama, ali već znate šta ćemo ovde napisati: Srbija uzima 36,0 šuteva za dva poena i 22,8 za tri poena, sa 21,5 slobodnih bacanja po utakmici.

U teoriji, sve se menja bez Bogdana Bogdanovića.

U stvarnosti, ništa se nije promenilo. Srbija ostaje verna sebi, svom identitetu i brojkama koje su manje-više iste otkako je Svetislav Pešić preuzeo vlast u septembru 2021. godine - navedeno je na sajtu FIBA.

