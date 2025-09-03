ŠOKANTNA ELIMINACIJA CRNE GORE! "Orlovi" saznali na koga idu ako pobede Tursku: Ovo niko nije očekivao!
Iako je Crna Gora pre početka utakmice bila veliki favorit protiv Velike Britanije, naše komšije su imale ozbiljne muke od starta utakmice.
Prva deonica je završena rezultatom 26:25, a nakon toga su Britanci preuzeli kontrolu.
Na poluvremenu su imali prednost koju su čuvali sve do same završnice.
Crna Gora je uspela da se vrati u poslednjim minutima četvrte deonice i da dođe do izjednačenja 80:80.
Usledio je dramatičan finiš u kojem se bolje snašla Velika Britanija koja je tako uspela da šokira Crnu Goru.
Našim komšijama nije pomogla ni fantastična partija Nikole Vučevića koji je meč završio sa 31 poenom, 11 skokova i sedam asistencija. U Velikoj Britaniji su se istakli Majls Heson sa 25 poena, sedam skokova i četiri asistencije i Akvasi Jeboa sa 23 poena i pet kskokova.
Velika Britanija je ranije bila bez šansi za plasman u narednu fazu, dok je Crna Gora porazom ispala sa Evropskog prvenstva.
U narednu fazu će ići ekipa Švedske koja je potencijalni protivnik reprezentacije Srbije u narednoj fazi takmičenja. Tačnije, Orlovi sada znaju da će u osmini finala igrati protiv Švedske ukoliko večeras pobede Tursku.
