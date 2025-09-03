Slušaj vest

Najefikasniji kod reprezentacije Portugala bio je Rafael Lisboa sa 17 poena, uz pet asistecija.

Drugi najbolji strelac Portugala sa 15 poena bio je Nemijas Keta, koji je zbog druge tehničke greške bio isključen na polovini treće četvrtine. Dvocifreni strelci su bili još i Travante Vilijams sa 11 poena, uz osam skokova i četiri asistencije, i Migel Keros sa 10 poena, uz devet skokova.

Kod selekcije Estonije najefikasniji je bio Artur Kononcuk sa 20 poena. Kristijan Kulamae je dodao 17 poena i šest asistencija, Janari Josar je upisao 11 poena i sedam skokova, dok je Kaspar Trejer postigao 10 poena.

Reprezentacija Portugala se u osminu finala plasirala sa četvrte pozicije u Grupi A uz skor 2/3, dok je Estonija ovim porazom eliminisana sa Evropskog prvenstva, na kom je zabeležila pobedu i četiri poraza.

Iz Grupe A su se u osminu finala plasirale i selekcije Srbije, Turske i Letonije.

(Beta)

