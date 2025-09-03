Na društvenim mrežama se mogu pročitati različiti komentari.
EuroBasket 2025
PEŠIĆ I MICIĆ NA UDARU NAVIJAČA: Srbija izgubila od Turske, a na društvenim mrežama znaju u čemu je problem
Slušaj vest
Košarkaši Srbije izgubili su od Turske sa 90:95 u meču poslednjeg kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.
Ovaj poraz svrstava naš tim na drugo mesto u grupi što znači da će naredni meč naši momci igrati protiv Finske, a onda ih očekuju malo komplikovaniji protivnici na putu ka završnici.
Na društvenim mrežama navijači su složni da je ovo bila odlična utakmica, ali i znju gde leži problem.
Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši