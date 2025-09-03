Slušaj vest

Košarkaši Srbije izgubili su od Turske sa 90:95 u meču poslednjeg kola Grupe A na Evropskom prvenstvu. 

Ovaj poraz svrstava naš tim na drugo mesto u grupi što znači da će naredni meč naši momci igrati protiv Finske, a onda ih očekuju malo komplikovaniji protivnici na putu ka završnici.

Na društvenim mrežama navijači su složni da je ovo bila odlična utakmica, ali i znju gde leži problem.

Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"SRBIJA ĆE VEČERAS BITI NA VIŠEM NIVOU - ALI NEĆE SVAKI IIGRAČ DOBITI ŠANSU" Jokić i "Bejbi Jokić" oči u oči: Da li će turski reprezentativac doskočiti idolu? Izvor: Kurir televizija