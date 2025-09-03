Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije saznala je ime potencijalnog rivala u osmini finala Evropskog prvenstva.

Reprezentacija Švedske je porazom od Litvanije definitivno ostala četvrta u grupi B, pošto je najbolja u trouglu sa Velikom Britanijom i Crnom Gorom, koje takođe imaju učinak 1-4.

To znači da će Srbija, ukoliko savlada Tursku, igrati upravo protiv Švedske u osmini finala.

Ukoliko Srbija izgubi od Turske, najverovatnije će ići na Finsku, ali treba sačekati rezultat meča Nemačka - Finska. Finska će biti treća ukoliko izgubi od Nemačke, a u slučaju pobede stvoriće se trougao Finska - Nemačka - Litvanija gde će odlučivati koš-razlika.

 Poznati su termini utakmica osmine finala koje se igraju u subotu.

Prva utakmica osmine finala je od 11 časova, druga od 14.15 časova, treća od 17.30 časova, a četvrta od 20.45 časova.

Ne propustiteEuroBasket 2025KAKO SU NESTALA SVA OBELEŽJA SRBIJE U RIGI?! Žao nam je nema više... (FOTO)
Navijači Srbije na Eurobasketu 2025
EuroBasket 2025TURSKI KOŠARKAŠ NA SRPSKOM JEZIKU NAJAVIO DERBI PROTIV SRBIJE! Misteriozan odgovor na pitanje o Jokiću, priželjkuje finale protiv Orlova
Džedi Osman na utakmici protiv Estonije
EuroBasket 2025SRPSKI AS POSLAO BRUTALNU PORUKU ATAMANU: Neka se čuva Turska, ovo ih čeka večeras... (VIDEO)
Nikola Jović i Nikola Jokić
EuroBasket 2025NEOČEKIVANI PREOKRET! OVOME SE NIKO U SRBIJI NIJE NADAO! Pešićevi "orlovi" u centru pažnje, isplivao podatak koji može da uplaši i zabrine!
Svetislav Pešić na utakmici protiv Portugala

Kurir Izvor: Muzički autobus u Rigi