Košarkaška reprezentacija Srbije saznala je ime potencijalnog rivala u osmini finala Evropskog prvenstva.

Reprezentacija Švedske je porazom od Litvanije definitivno ostala četvrta u grupi B, pošto je najbolja u trouglu sa Velikom Britanijom i Crnom Gorom, koje takođe imaju učinak 1-4.

To znači da će Srbija, ukoliko savlada Tursku, igrati upravo protiv Švedske u osmini finala.

Ukoliko Srbija izgubi od Turske, najverovatnije će ići na Finsku, ali treba sačekati rezultat meča Nemačka - Finska. Finska će biti treća ukoliko izgubi od Nemačke, a u slučaju pobede stvoriće se trougao Finska - Nemačka - Litvanija gde će odlučivati koš-razlika.

Poznati su termini utakmica osmine finala koje se igraju u subotu.

Prva utakmica osmine finala je od 11 časova, druga od 14.15 časova, treća od 17.30 časova, a četvrta od 20.45 časova.