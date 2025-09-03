Slušaj vest

Reprezentacija Bosne i Hercegovine priredila je pravo iznenađenje na Eurobasketu savladavši favorizovanu Grčku rezultatom 80:77 u četvrtom kolu grupne faze.

U dramatičnoj završnici, selektor Adis Bećiragić pokazao je vrhunsku prisebnost, nekoliko puta je pravovremenim tajmautima i izmenama zaustavio nalete Grka i preokrenuo tok utakmice u korist svog tima.

Ipak, protiv Italije nisu uspeli da ponove herojsko izdanje. Držali su se do sredine treće deonice, ali je tada do izražaja došla slabost u skoku, definitivno segment igre koji ih je koštao povoljnijeg rezultata.

1/5 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Grčka - Bosna i Hercegovina Foto: fiba.basketball, KOSTAS PIKOULAS / imago sportfotodienst / Profimedia

Na kraju su poraženi sa 96:79, a Bećiragić nije skrivao nezadovoljstvo. Tokom jednog tajmauta slikovito je ukazao na problem loše defanzivne kontrole reketa, jasno stavljajući do znanja šta ne funkcioniše.

"Imamo problem sa skokom u napadu. imamo šest poena iz skoka u napadu: Kad oni šutnu loptu svi čekaju da moj rahmetli babo skoči. Ne može tako. Morate ići na skok. Vas trojica ste bili malopre, tri bela igrača i lopta vam je prošla. Nije samo dovoljno da se zagradi, treba ići prema lopti. Je l' lopta vas preskače. Znači izgubili smo kontrolu skoka. Sve je idealno, osim skoka - rekao je Adis na tajm-autu.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: